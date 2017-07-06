Başkan Biricik'den Başbağlar Katliamı Açıklaması

Eskişehir Yunus Emre Ülkü Ocağı Başkanı Ahmet Biricik, Başbağlar Katliamını unutmayacaklarını söyledi.



Erzincan'da 24 yıl önce eli kanlı terör örgütü PKK tarafından sivillere karşı gerçekleştirilen katliam, aradan geçen zamana rağmen unutulmuyor. Acıların taze kaldığı katliamla ilgili olarak açıklama yapan Eskişehir Yunus Emre Ülkü Ocağı Başkanı Ahmet Biricik, "Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde, 24 yıl önce bugün, hain terör örgütü PKK mensupları tarafından gerçekleştirilen ve Cumhuriyet tarihinin en büyük sivil katliamlarından biri olan Başbağlar Katliamı'nda 33 sivilin köy meydanında toplanıp kurşuna dizilerek ve ateşe verilerek katledilmesinin acısını, günümüzde de ilk günkü gibi hissetmekteyiz. Erzincan'da 4, İzmir'de 24 duruşmanın yapıldığı Başbağlar davasında tek bir sanığın bile ceza almaması, duyduğumuz üzüntüyü artırmaktadır. 24 yıl önce eli kanlı terör örgütü PKK'nın Başbağlar Köyü'nde 33 sivili katlettiği, merhamet ve insaniyetten mahrum yüzünü tekrar göstermiş olduğu Başbağlar Katliamını unutmayacağız" dedi. - ESKİŞEHİR