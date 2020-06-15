Başkan Binzet'ten müzisyenlere destek talebi
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Başkan Binzet'ten müzisyenlere destek talebi

CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet, müzisyen ve orkestra çalışanlarına destek sağlanması gerektiğini dile getirdi.

Başkan Binzet'ten müzisyenlere destek talebi
15.06.2020 15:52 | Son Güncelleme: 15.06.2020 15:57

CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet, müzisyen ve orkestra çalışanlarına destek sağlanması gerektiğini dile getirdi.

Başkan Burak Binzet, Adıyaman'da ekmeklerini düğünlerde canlı müzik çalarak sağlayan ve sayıları binin üzerinde olan müzisyen ve orkestra çalışanlarının yaklaşık 4 bin kişiye bakmak zorunda olduğunu söyledi.

Binzet, "İçinde bulunduğumuz salgın sürecinde genel anlamda düğün ve eğlencelerin yasaklanması yüzünden yaklaşık 4 aydan beri bölgede ve Türkiye genelinde geçimini bu işten sağlayan insanlar mağdur etti. Meslektaşları devletin seyircisiz olarak yayınlanan televizyon ve sosyal medya programlarda gecede 30 bin TL para alarak zaten var olan servetlerine servet katmaktadırlar.

Bizim vatandaşımız olmayan, askerlik yapmayan, vergi ödemeyen 4 milyon mülteciye tüm yardımı esirgemeyen devlet, bu meslek gurubuna ve kendi vatandaşına en ufak bir yardımda bulunmamaktır.

Bu meslek gurubunun çalışmadığı dönemde birçok meslek gurubundaki emekçiler gibi devletin anayasamızda yazılmış olan sosyal devlet olma gereğini yerini getirmesi konusunda her alanda olduğu gibi bu konuda da takipçi olacağımızı kamuoyuna bildiririz" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Politika Manşet

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