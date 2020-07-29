Başkan Binzet: "Gönülden bayramlaşıyoruz"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Başkan Binzet: "Gönülden bayramlaşıyoruz"

CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet, korona virüs tedbirleri kapsamında partide bu Kurban Bayramında parti binasında toplu bayramlaşma olmayacağını belirtti.

Başkan Binzet:
29.07.2020 13:10 | Son Güncelleme: 29.07.2020 13:13

CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet, korona virüs tedbirleri kapsamında partide bu Kurban Bayramında parti binasında toplu bayramlaşma olmayacağını belirtti.

CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet, Kurban Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı. Başkan Binzet, tokalaşmayacaklarını ve parti binasında bayramlaşmayacaklarını belirterek, "Her şeyin başı sağlık. Bu bayram biz de yurttaşlarımızın ve partililerimizin sağlığını düşünerek toplu bayramlaşma programımızı gerçekleştiremeyeceğiz. Daha uzun bayramlarda buluşmak umuduyla bu bayram bir birimize biraz mesafe koyacağız. Ama gönüllerimiz bir. Uzak da olsak gönülden gönüle bir birimizin bayramını kutlayacak, büyülerin ellerinden belki öpmeyeceğiz ama onları da her daim saygı ile hatırladığımızı bir şekilde yine göstereceğiz. Çocuklarımızın gözlerinden öpmeyeceğiz ama onlara mutlu, sağlıklı, sevgi dolu bir dünya sunmak için mücadelemizin sürdüğünü her daim anlatacağız.

Tüm vatandaşlarımızın bayramını kutluyor, özgür, demokratik, laik, hukukun üstünlüğünün sağlandığı, adaletin herkes için olduğu bir Türkiye'de umuduyla, sağlıklı ve huzurlu bayramlar diliyoruz" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Aksaraylı çiftçiler, olmaz denilen çorak topraklarda organik kavun karpuz yetiştirdi Ekonomi
Aksaraylı çiftçiler, olmaz denilen çorak topraklarda organik kavun karpuz yetiştirdi
500 TL'lik trafik cezasını ödemeyen akrabasını bıçaklayarak öldürdü 3. Sayfa
500 TL'lik trafik cezasını ödemeyen akrabasını bıçaklayarak öldürdü
Kamu çalışanlarına WhatsApp ve Telegram yasağı! Yabancı mesajlaşma programlarını kullanamayacaklar Güncel
Kamu çalışanlarına WhatsApp ve Telegram yasağı! Yabancı mesajlaşma programlarını kullanamayacaklar
'Bırak dağınık kalsın' diyen Merve Boluğur, yatak pozunu paylaştı Magazin
"Bırak dağınık kalsın" diyen Merve Boluğur, yatak pozunu paylaştı
Devlet Bahçeli, YKS şampiyonu Ümit Can'a sahip çıktı Politika
Devlet Bahçeli, YKS şampiyonu Ümit Can'a sahip çıktı
Yargıtay'dan emsal karar: Mesai saatleri içerisinde uyuyan tazminatsız kovulur Ekonomi
Yargıtay'dan emsal karar: Mesai saatleri içerisinde uyuyan tazminatsız kovulur
Başkan, eşiyle yasak aşk yaşadığı öne sürülen şoförünü ikna etmeye çalışmış: Ben sana yamuk yapmam
Başkan, eşiyle yasak aşk yaşadığı öne sürülen şoförünü ikna etmeye çalışmış: Ben sana yamuk yapmam
Belediye başkanı ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen kadın: Çıplak fotoğraf bana ait
Belediye başkanı ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen kadın: Çıplak fotoğraf bana ait
'Terlikli İZBAN kekosu' diye küçümsenen genç, 5 yıl sonra roman yazdı
"Terlikli İZBAN kekosu" diye küçümsenen genç, 5 yıl sonra roman yazdı
Çocuklarına mesaj atıp intihar edeceğini söyleyen baba, ekipleri harekete geçirdi
Çocuklarına mesaj atıp intihar edeceğini söyleyen baba, ekipleri harekete geçirdi
Genç kız, 'Üniversite mezunu koyuncu' afişi ile kurban pazarının ilgi odağı oldu
Genç kız, 'Üniversite mezunu koyuncu' afişi ile kurban pazarının ilgi odağı oldu
Cumhurbaşkanlığı seçiminde çatı aday olarak adı geçen Mansur Yavaş ankette rakiplerini geride bıraktı
Cumhurbaşkanlığı seçiminde çatı aday olarak adı geçen Mansur Yavaş ankette rakiplerini geride bıraktı
İzmir Valiliğinden elektrikli scooter kullananları üzecek haber! Ceza uygulanacak
İzmir Valiliğinden elektrikli scooter kullananları üzecek haber! Ceza uygulanacak
Eşinin eski erkek arkadaşını pompalı tüfekle vurdu
Eşinin eski erkek arkadaşını pompalı tüfekle vurdu
Bilim Kurulu Üyesi Kara: Aşı için ilk doz uygulaması kasımda; ancak Türkiye'ye gelmesi nisanı bulabilir
Bilim Kurulu Üyesi Kara: Aşı için ilk doz uygulaması kasımda; ancak Türkiye'ye gelmesi nisanı bulabilir
Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde usulsüzlük operasyonu: Aralarında üst düzey yöneticilerin de olduğu 10 kişi gözaltında
Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde usulsüzlük operasyonu: Aralarında üst düzey yöneticilerin de olduğu 10 kişi gözaltında
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Müjde Ar, Bodrum'da gürültü kirliliğine isyan etti
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Müjde Ar, Bodrum'da gürültü kirliliğine isyan etti
Koronavirüse rağmen köpük partisi yapıp horon oynatan plaj işletmecilerine ceza kesildi
Koronavirüse rağmen köpük partisi yapıp horon oynatan plaj işletmecilerine ceza kesildi
Demet Akalın, 'Dolandırıldım' diyerek isyan etmişti, gerçek çok başka çıktı
Demet Akalın, "Dolandırıldım" diyerek isyan etmişti, gerçek çok başka çıktı
Bayram alışverişinden dönen baba ve 10 yaşındaki oğlu silahlı saldırıda öldü
Bayram alışverişinden dönen baba ve 10 yaşındaki oğlu silahlı saldırıda öldü
Rize Valiliği'nden bayram öncesi korona uyarısı: Ne sebeple olursa olsun bir araya gelmekten kaçının
Rize Valiliği'nden bayram öncesi korona uyarısı: Ne sebeple olursa olsun bir araya gelmekten kaçının
Türkücü İzzet Yıldızhan'ın fenomen genç kıza attığı özel mesajları ifşa oldu
Türkücü İzzet Yıldızhan'ın fenomen genç kıza attığı özel mesajları ifşa oldu
Sosyal medya düzenlemesinin Meclis'ten geçmesinin ardından AK Parti'den ilk açıklama
Sosyal medya düzenlemesinin Meclis'ten geçmesinin ardından AK Parti'den ilk açıklama
55 yaşındaki İngiliz model Elizabeth Hurley, bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı
55 yaşındaki İngiliz model Elizabeth Hurley, bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı
Genç şarkıcı Aleyna Tilki, süper mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı
Genç şarkıcı Aleyna Tilki, süper mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı
AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir koronavirüse yakalandı
AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir koronavirüse yakalandı
Sopa ve kesici aletlerin kullanıldığı alacak verecek kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti
Sopa ve kesici aletlerin kullanıldığı alacak verecek kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti
Pınar Gültekin'in katilinin eşi psikolojik destekle ayakta durmaya çalışıyor
Pınar Gültekin'in katilinin eşi psikolojik destekle ayakta durmaya çalışıyor
Spor kariyerini bırakıp cinsel içerikli fotoğraf ve videolarını satan Renee Gracie, pilotluğa geri döndü
Spor kariyerini bırakıp cinsel içerikli fotoğraf ve videolarını satan Renee Gracie, pilotluğa geri döndü
Trabzonspor yeni sezon formasını duygusal bir video ile tanıttı
Trabzonspor yeni sezon formasını duygusal bir video ile tanıttı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Ekrem İmamoğlu Pınar Gültekin Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Dilan Çıtak Şeyma Subaşı Merve Boluğur Nebahat Çehre
Spor Fatih Terim Sergen Yalçın Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla İzmir Bayram Antalya Türk Lirası
Şu an buradasınız: Başkan Binzet: "Gönülden bayramlaşıyoruz" - Adıyaman
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.7.2020 13:14:37. #1.15#
title