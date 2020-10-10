Başkan Binzet Adıyaman'ın gelişmediğine dikkat çekti

CHP Adıyaman İl Başkanı Mehmet Burak Binzet, Adıyaman'ın gelişmediğini savunarak yerel ve merkezi yönetimin yapması gerekenleri sıraladı.

CHP Adıyaman İl Başkanı Mehmet Burak Binzet, Adıyaman'ın gelişmediğini savunarak yerel ve merkezi yönetimin yapması gerekenleri sıraladı.

Salgın dönemi ve 6. Bölge teşvik uygulaması ile Adıyaman'da yapılması gerekenler hakkında önerilerini açıklayan Başkan Mehmet Burak Binzet, kentin cazibe merkezi haline getirmek gerektiğini söyledi.

Başkan Binzet, "Virüsün ciddi etkilerinden kaynaklanan ekonomik daralmanın vatandaş üzerindeki etkisi hafifletilmek isteniyorsa eğer, 6. bölgenin teşvik uygulamalarının yanında Adıyaman'a bir pozitif ayrımcılık yapılarak hali hazırdaki yatırımcıları ve küçük esnafı içerisine dahil edildiği, tıpkı 31 Aralık 2012'de sona eren 5084 sayılı kanunda olduğu gibi ciddi bir teşvik kaleminin uygulanması şarttır. Aksi takdirde zaten pandemi dolaysıyla zor bir süreçten geçen yatırımcılarımız bırakın yeni yatırım yapmayı hali hazırdaki iş yerlerini bile kapatmak zorunda kalabilirler. Bu bakımdan en az on yıl süre ile ciddi bir ekonomik paketin içerisine söz konusu indirimli SGK teşvikinin tekrardan gündeme alınması, mevcut yatırımcılarda kaybetmemek adına ciddi bir ekonomik canlanma sağlayacaktır.

Aksi takdirde yeni yatırımlara teşvik vermenin mevcut yatırımcılar için ciddi de bir haksız rekabetin önünü açacaktır. Toplumun bütün kesimlerini içerisine alan bir teşvik kanunu birkaç yeni yatırımdan ziyade daha çok bir kesimi kapsayacağında istihdam artacak ve ödeme kolaylığı sağlandığı için sigortasız işçi çalıştırılmamış olacaktır. Özellikle tarım ve hayvancılığın da desteklendiği kalemler ivedilikle teşvik kapsamına dahil edilmelidir" dedi.

Bir dönem Adıyaman'ın tekstilde belirleyici konumda olduğunu anımsatan Başkan Binzet, "Bir dönem tekstilde piyasayı belirleyen bir il konumundayken şu anda ancak birkaç fason üretim yapan firmanın dışında ciddi bir marka ilimizde yoktur. Yerelde ise özellikle belediye başkanımıza ve ekibine çok iş düşüyor. Bize '6. bölge sadece sanayicileri ilgilendiriyor' denilemez. Aslında öyle değil zira bu memlekete yeni yatırımcı çekmek istiyorsanız eğer memleketin yaşam kalitesini arttırmak zorundasınız. Öyle zifti döküp, üzerine çakıl döşemekle asfalt yol yaptım hikayeleri yeni yatırımcıyı cezbetmez. Buradaki sosyal ve ekonomik yaşamı rahatlatacak yeni cazibe merkezleri oluşturmak zorundasınız. Tabiri caiz ise marka kent yapacaksınız. Öyle gelen para sadece personel maaşlarına yetiyor demekle marka kent oluşturmanız yeni projeler üretmeniz söz konusu olamaz. Zaten bu düşünceyi değiştirmezseniz eğer proje fikriniz bile sorgulanabilir.

Top yekun bir çaba sarf etmediğimiz müddetçe Adıyaman'ı 6. bölgeden beklenen yatırımları çekmesi çok mümkün gözükmüyor. Adıyaman'da çıkarılan mermer blokları var ya işte tıpkı memleketimizde çıkan mermerin, tıpkı şu mermer Tır'ları saydığımız gibi ilin ekonomisine en küçük bir katkısı olmaz. Bu memlekette son 4 belediye başkanın kaç tane eseri var? Bilen varsa bir zahmet sıralasın biz de öğrenelim. Dört belediye başkanı birer dönemden 16 yıl eder. Bir 16 yıl daha kaybetme lüksü yok bu memleketin. Yeni belediye başkanımızın bir yılı doldu ve kalan yıllarında inşallah kayda değer birkaç eser bırakır da gider, arkasından dua ettirir. Zira geçmişte belediye başkanlarımız bu memleketin çok vebalini aldılar, çevre illerimizle kıyas yapmak bile bizim için artık bir lüks. Şanlıurfa'yı mı desek, Diyarbakır'ı mı desek Allah aşkına bir bakalım aynı 6. bölge teşvikinden yararlanan diğer illerdeki gelişmişlik düzeyi ile bizim ki bir mi? Yatırımcı her saat olmasa bile sabah ineceği akşam tekrar döneceği saatte uçacağı bir havalimanı ister. Havaalanı var ama ateş bahası biletler, bu yetmezmiş gibi bir de günde bir tane zor uçak inene bir sisteme dahil edilmişiz. Acil işlerimiz için bile Şanlıurfa ya veya Gaziantep'e araçlarımızla gitmek zorunda kalıyoruz çoğu zaman" ifadelerini kullandı - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı