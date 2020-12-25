Başkan Binzet, 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'yü andı
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Başkan Binzet, 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'yü andı

25.12.2020 18:49 | Son Güncelleme: 25.12.2020 19:13
Başkan Binzet, 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'yü andı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet, 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün 47. ölüm yıl dönümü nedeniyle açıklamalarda bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet, 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün 47. ölüm yıl dönümü nedeniyle açıklamalarda bulundu.

İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'yü 47. Ölüm yıl dönümünde anarak açıklamalarda bulunan Başkan Burak Binzet, "Kurtuluş Savaşında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile beraber mücadele veren, cumhuriyetin ilanı ile başbakanlık görevini üstlenen ve Türkiye Cumhuriyetinin 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, 25 Aralık 1973 tarihinde hayata veda etti.

Türkiye'nin aydınlık yarınları için çabalamış cumhuriyetimizin ilk başbakanı ve 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'yü 47'nci ölüm yıl dönümünde sevgi, saygı ve rahmetle anıyorum. Uzun yıllar Türkiye Cumhuriyetine yol gösteren büyük devlet adamı, birçok ilerici değişim ve dönüşümün önderi İsmet İnönü ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği yolda emin adımlarla, umut dolu aydınlık bir geleceğe doğru yürümeye devam edeceğiz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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