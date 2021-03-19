Başkan Bilgin: "Yeniden diriliş ruhuna sımsıkı sarılmalıyız"
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Başkan Bilgin: "Yeniden diriliş ruhuna sımsıkı sarılmalıyız"

19.03.2021 12:22 | Son Güncelleme: 19.03.2021 12:27
Başkan Bilgin:

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin tüm Sivaslıların Nevruz Bayramını kutlayarak, "Nevruz'unda ifade ettiği gibi yeniden diriliş ruhuna sımsıkı sarılmalıyız" dedi.

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin tüm Sivaslıların Nevruz Bayramını kutlayarak, "Nevruz'unda ifade ettiği gibi yeniden diriliş ruhuna sımsıkı sarılmalıyız" dedi.

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, baharın müjdecisi Nevruz Bayramı dolayısıyla açıklamalarda bulundu. Başkan Bilgin, "Balkanlardan Orta Asya'ya kadar çok büyük bir coğrafyada baharın müjdecisi olarak kutlanan Nevruz Bayramı, bolluk ve bereketin yanı sıra, binlerce yıldır bir arada yaşayan farklı kültürler arasındaki sevginin ve dostluğun da sembolüdür. Nevruz yeni başlangıçların, umudun, kardeşliğin, dayanışmanın sembolü olan bir gündür. Aynı gök kubbenin altında dil, din ve ırk ayrımı gözetmeksizin yaşayan kadim bir milletin evlatları olan bizler, tabiatın uyanışını gönüllerin ve zihinlerin de uyanışına vesile olarak görmeliyiz. Medeniyetimizin farklı renk ve dokularını sevgi ve hoşgörü ortamında yakınlaştırarak birliğimizi güçlendirmeliyiz. Nevruz'unda ifade ettiği gibi yeniden diriliş ruhuna sımsıkı sarılmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle, bütün Sivaslıların Nevruz Bayramı'nı kutluyor, selamlarımı sunuyorum" dedi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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