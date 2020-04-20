Başkan Bilgin video konferans yöntemiyle muhtarla toplantı yaptı Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin video konferans yöntemini kullanarak mahalle muhtarları ile toplantı yaptı.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin video konferans yöntemini kullanarak mahalle muhtarları ile toplantı yaptı.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin Mahalle Muhtarlarıyla video konferansla görüşerek çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu. Ortak akıl ve istişare kültürünün Sivas'ta yaygınlaşması amacıyla yoğun bir çalışma gerçekleştiren Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, toplumun her kesimi ile sürekli bir araya geliyor. Korona virüs salgını nedeniyle toplantıları video konferans yöntemiyle gerçekleştiren Bilgin, son olarak Sivas'ta görev yapan mahalle muhtarlarıyla da bu yöntemle görüştü. Muhtarların taleplerini dinleyen Bilgin, belediyenin çalışmaları hakkında da bilgiler verdi. - SİVAS

Kaynak: İHA