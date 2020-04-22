Başkan Bilgin ve Rektör Yıldız'dan 23 Nisan mesajı Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bilgin, mesajında, 4 Eylül 1919'da Sivas'ta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları tarafından yakılan meşaleyle ülkenin kurtuluşu noktasında önemli adımlar atılmaya başlandığını vurguladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin zor dönemde 23 Nisan 1920'de kurulduğunu anımsatan Bilgin, şunları kaydetti:

"Zorlu süreçte TBMM'de alınan kararlar ile sömürgeci işgal kuvvetlerine unutulmaz bir Milli Mücadele dersi veren milletimiz dünyada eşi görülmemiş bir karara daha imza atarak bu kutlu günü çocuklara bayram ilan etti. Bu minvalde varlıkları ile hayatımıza anlam ve neşe katan çocuklarımızın geleceğe güvenle bakabilmeleri ve milletimize faydalı bireyler olarak yetişmeleri için hepimize önemli görevler düşmektedir. 23 Nisan 1920 ruhuyla birlik ve beraberlik içerisinde çözemeyeceğimiz hiçbir problem, aşamayacağımız hiçbir engel yoktur."

Rektör Yıldız'ın mesajı

Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız da mesajında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkuyla kutlandığını bildirdi.

Çocukların bütün toplumlarda ve kültürlerde masumiyetin, merhametin nişanesi olarak nitelendirildiğini aktaran Yıldız, şöyle devam etti:

"Çocuklarımızı, ülkesini ve milletini seven, maddi ve manevi değerlerine bağlı, dünyaya eleştirel bakabilen, aklını insanlığın ortak iyiliği için kullanan insanlar olarak yetiştirmek hepimizin temel görevidir. Bu vesileyle, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yılını ve çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Meclisimizin kahraman üyelerini, şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyorum."

Yıldız, ramazan ayı dolayısıyla yayımladığı mesajında da birliğin, beraberliğin, kardeşliğin, sevginin, saygının herkesi kuşattığı mübarek ayın bütün kötü eylemlerden arınmak için bir fırsat olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA