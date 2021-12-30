"Hobi bahçesi" adı altında inşa edilen kaçak yapılar yıkılmaya başlandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

"Hobi bahçesi" adı altında inşa edilen kaçak yapılar yıkılmaya başlandı

İhlas Haber Ajansı / Mert Taha Varol - Haberler | Genel

"Hobi bahçesi" adı altında inşa edilen kaçak yapılar yıkılmaya başlandıSİVAS Sivas'ta "hobi bahçesi" adı altında inşa edilen kaçak yapıların yıkımına başlanıldı.

SİVAS (İHA) - "Hobi bahçesi" adı altında inşa edilen kaçak yapılar yıkılmaya başlandı

SİVAS Sivas'ta "hobi bahçesi" adı altında inşa edilen kaçak yapıların yıkımına başlanıldı.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada kaçak yapılanmaya geçit vermeyeceklerini belirtip özelikle "hobi bahçesi" adı altında inşa edilen kaçak yapıların yıkılacağını açıklamıştı. Bu kapsamda gerekli hukuki süreçlerin tamamlanmasının ardından bugün ilk yıkımlar gerçekleştirildi. Sıkıntısız geçen yıkımlarda ev sahipleri yıkılacak binaların içerisindeki eşyaları kendileri çıkarttı. Yıkımların tüm kaçak yapılar temizlenene kadar devam edeceği belirtildi.

Satın aldığı hobi bahçesinde kurduğu evi yıkılan Şahin Yoğurtçu isimli vatandaş, çocuklarının bahçe ortamında vakit geçirebilmeleri için bahçeyi satın alıp üzerinde küçük bir yapı inşa ettiğini belirtip, yıkıma karşı olmadığını ancak benzer tüm yapıların yıkılmasını beklediklerini belirtti.

Hobi bahçesi adı altında inşa edilen kaçak yapılar yıkılmaya başlandı

Hobi bahçesi adı altında inşa edilen kaçak yapılar yıkılmaya başlandı

Hobi bahçesi adı altında inşa edilen kaçak yapılar yıkılmaya başlandı

Hobi bahçesi adı altında inşa edilen kaçak yapılar yıkılmaya başlandı

Hobi bahçesi adı altında inşa edilen kaçak yapılar yıkılmaya başlandı

Hobi bahçesi adı altında inşa edilen kaçak yapılar yıkılmaya başlandı

Hobi bahçesi adı altında inşa edilen kaçak yapılar yıkılmaya başlandı

Hobi bahçesi adı altında inşa edilen kaçak yapılar yıkılmaya başlandı

İhlas Haber Ajansı / Mert Taha Varol - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title