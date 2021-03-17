Başkan Bilgin: "Türk Milleti vatanı ve milleti için canını vermeye hazırdır"
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Başkan Bilgin: "Türk Milleti vatanı ve milleti için canını vermeye hazırdır"

17.03.2021 12:19 | Son Güncelleme: 17.03.2021 12:50
Başkan Bilgin:

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Çanakkale Şehitleri'ni Anma Günü münasebetiyle yaptığı açıklamada, Türk Milletinin zamanı geldiğinde vatanı ve milleti için canını ve kanını vermeye hazır olduğunu söyledi.

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Çanakkale Şehitleri'ni Anma Günü münasebetiyle yaptığı açıklamada, Türk Milletinin zamanı geldiğinde vatanı ve milleti için canını ve kanını vermeye hazır olduğunu söyledi.

Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin, 18 Mart Çanakkale Şehitleri'ni Anma Günü nedeniyle açıklamalarda bulundu. Başkan Bilgin, "Çanakkale Zaferi, topraklarımızı işgal ve Türk milletini tarih sahnesinden silmek isteyen, üstün silah gücüne sahip devletlere karşı kazanılmış, şanlı tarihimize altın harflerle yazdığımız büyük bir zaferdir. Topraklarımızı işgale niyetlenen düşman kuvvetleri Çanakkale'nin geçilmezliğini en başta denizde görmüştür. Bu uğurda milletimiz, on binlerce Mehmetçiğini şehit vererek Çanakkale sularını al kırmızıya boyamıştır. Sonuçta ortaya, bugün gururla andığımız ve mevcudiyetiyle güzelim cennet vatanımızda hayat bulduğumuz Çanakkale Destanı çıkmıştır. Bu destansı zaferin temelinde güçlü bir inanç, büyük bir vatan aşkı ve özgürlük tutkusu vardır. Türk Milleti bugün de aynı şevk ve heyecanla zamanı geldiğinde vatanı ve milleti için canını ve kanını vermeye hazırdır. Zaferin 106. yıl dönümü vesilesiyle, bu mücadelede yer alarak adını tarihe altın harflerle yazdıran aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi ve fedakar milletimizi minnet, saygı ve şükranla anıyorum" dedi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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