Başkan Bilgin sorunların çözümü için muhtarlarla bir araya geldi

11.02.2020 18:00 | Son Güncelleme: 11.02.2020 18:00

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin mahalle muhtarlarıyla istişare toplantısında bir araya geldi.



Sivas Belediyesi tarafından mahalle muhtarlarıyla istişare toplantısı düzenlendi. Toplantıya Başkan Bilgin'in yanı sıra başkan yardımcıları, Muhtarlar Derneği Başkanı Cemalettin Arslan ve mahalle muhtarları katıldı.



Sivas'a yapılan ve yapılacak olan hizmetlerin istişare edildiği toplantıda mahallelerdeki sorunlar ve çözüm önerileri konuşuldu. Mahallelerde yaşanan sıkıntıların çözümü noktasında fikir alışverişinde bulunulan programda, yapılması planlanan hizmetlerin seyrinin bu tür toplantılarda belirlenmesi gerektiği vurgulandı.



Selemlama konuşması yaparak sözlerine başlayan Muhtarlar Dernek Başkanı Cemalettin Arslan, "20 yıllık muhtarlık hayatımın en rahat dönemini geçiriyorum. 2019 yılı içerisinde yapılan hizmetleri gördük. Eksiklerimiz olabilir. Bu eksiklerimizin istişare ile giderileceğine inanıyorum " diye konuştu.



Arslan, ayrıca mahallelere yapılacak hizmetlerde ilgili mahalle muhtarının bilgilendirilmesi ve meclis toplantılarında da yine ilgili muhtarların çağrılması yönünde Başkan Bilgin'den talepte bulundu.



Vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek için bu tür buluşmaların sık sık yapılması gerektiğini söyleyerek sözlerine başlayan Başkan Bilgin, "Toplantıyı yapmaktaki amacımız dertleşmek, hizmetlerimizi konuşmak, neler yapılabilirliğini ele almak... Biz seçim dönemi söz verdiğimiz yönetim anlayışını bire bir uyguluyoruz. Sivas 65 mahalle, her mahalle birbirinden kıymetli... Her mahallemizde yaşayan hemşerilerimizin kendini mutlu hissettiği bir hizmet ortaya koyacağız. Bunu yapmanın tek bir yolu var o da adaletten ayrılmamak. Bizim ağzımızdan çıkan her söz vakti geldiğinde yerine getirilecektir " ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından Başkan Bilgin ve muhtarlar hatıra fotoğrafı çektirdi. - SİVAS

Kaynak: İHA