Başkan Bilgin, kadınlara çiçek dağıttı
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Başkan Bilgin, kadınlara çiçek dağıttı

08.03.2021 16:32 | Son Güncelleme: 08.03.2021 16:36
Başkan Bilgin, kadınlara çiçek dağıttı

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle, ilçe merkezi ve mahallelerde kadınlara çiçek hediye ederek günlerini kutladı.

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle, ilçe merkezi ve mahallelerde kadınlara çiçek hediye ederek günlerini kutladı.

Programda CHP İlçe Başkanı Hasan Levent, İYİ Parti İlçe Başkanı Hüseyin Abacı, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri, Millet İttifakı Üyeleri de yer aldı.

Başkan Bilgin yaptığı açıklamada, "Doğumdan ölüme kadar her hayatın her anında varlıklarını hissettiğimiz, bizi biz yapan değerli kadınlarımızın bu özel gününü yürekten kutlarım. Kadınlarımızın haklarını yalnız bir gün değil her gün savunmalıyız ve savunacağız. Senede bir gün onları anlamaya çalışmak, onların haklarından bahsetmek, çektikleri sıkıntıları anlamaya çalışmakla yetinemeyiz. Bu duygu ve düşüncelerle Türk Tarihinde kahramanlık destanları yazan binlerce kadın kahramanımızı rahmet ve minnetle anıyorum. Tüm kadınlarımızın, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum" dedi.

Fabrika ve arazilerde de çiçek dağıtıldı

Bu arada 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Saruhanlı Belediyesi tarafından ilçe genelindeki fabrika ve arazilerde çalışan kadınlara çiçek dağıtıldı.

Belediye Başkanı Zeki Bilgin'in talimatı üzerine hazırlanan program kapsamında ilçedeki işletmeleri ve arazileri ziyaret eden Zabıta ekipleri, kadınlara Başkan Bilgin'in selamını ileterek çiçek hediye etti. - MANİSA

Başkan Bilgin, kadınlara çiçek dağıttı
Başkan Bilgin, kadınlara çiçek dağıttı
Başkan Bilgin, kadınlara çiçek dağıttı
Başkan Bilgin, kadınlara çiçek dağıttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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