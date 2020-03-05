Başkan Bilgin, Jandarma Komando Birliğini ziyaret etti

05.03.2020 15:52 | Son Güncelleme: 05.03.2020 15:52

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Jandarma Asayiş Bölük Komutanlığını ziyaret etti.

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Vali Salih Ayhan ve il protokolü, askerlere moral vermek amacıyla Sivas Asayiş Bölük Komutanlığını ziyaret ederek, askerlerle yemek yedi.

Askerlerle bir süre sohbet eden Başkan Bilgin, millet olarak her zaman Mehmetçiğin yanında olduklarını söyledi.

Kaynak: AA