Başkan Bilgin'in acı günü
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Başkan Bilgin'in acı günü

Başkan Bilgin'in acı günü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'in vefat eden annesi Sultan Bilgin, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'in vefat eden annesi Sultan Bilgin, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'in annesi Sultan Bilgin'in (71) cenaze namazı, Sivas'ın Kangal ilçesi Alacahan köyünde kılındı. Cuma namazının ardından kılınan cenaze namazına, Türkiye Büyük Milleti Meclisi (TMMM) Başkanı Mustafa Şentop, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sivas Valisi Salih Ayhan, milletvekilleri, belediye başkanları ve çok sayıda kişi katıldı. Başkan Bilgin cenaze namazı öncesi taziyeleri kabul etti. Cenaze namazının ardından Sultan Bilgin köy kabristanlığında toprağa verildi.

Sultan Bilgin geçtiğimiz gün evinde rahatsızlanarak Kangal Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Burada kalp krizi geçirdiği anlaşılan Bilgin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - SİVAS

Başkan Bilgin'in acı günü
Başkan Bilgin'in acı günü
Başkan Bilgin'in acı günü
Başkan Bilgin'in acı günü
Başkan Bilgin'in acı günü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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