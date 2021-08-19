Başkan Bilgin'in acı günü
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Başkan Bilgin'in acı günü

Başkan Bilgin'in acı günü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'in annesi Sultan Bilgin bugün sabah saatlerinde vefat etti.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'in annesi Sultan Bilgin bugün sabah saatlerinde vefat etti.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'in annesi Sultan Bilgin(71), bugün sabah saatlerinde vefat etti. Her hangi bir sağlık problemi bulunmayan Bilgin sabah saatlerinde rahatsızlanarak Kangal Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirtilen Bilgin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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