Başkan Bilgin hemşireleri unutmadı Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin '12 Mayıs Hemşireler Günü'nü dolayısıyla Sivas'ta hizmet veren tüm hemşirelere gül takdim etti.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin '12 Mayıs Hemşireler Günü'nü dolayısıyla Sivas'ta hizmet veren tüm hemşirelere gül takdim etti.

Sivas Numune Hastanesi'ne giden Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin Hastane Başhekimi Emin Ertan Temizöz ile birlikte sağlık çalışanlarını ziyaret ederek '12 Mayıs Hemşireler Günleri'ni kutladı.

Başkan Bilgin sağlık çalışanlarına tek tek gül takdim ederek "Koronavirüs sürecinde hem devlet olarak hem millet olarak ne kadar doğru işler yaptığımızı dünyaya göstermiş olduk. Burada en büyük misyonu da sağlık çalışanlarımız üstlendi. Fedakarca çalışma yaparak bizleri bu günlere taşımanın haklı gururunu yaşıyorsunuz hepinize çok teşekkür ediyoruz. Bizlerde hemşireler günü dolayısıyla tüm hemşirelerimizin şahsında sağlık çalışanlarımıza teşekkür edelim dedik. Yapmış olduğunuz fedakarca çalışmalardan dolayı hepinize teşekkür ediyorum Hemşireler gününüzü kutluyorum. İnşallah bir daha ki hemşireler gününü tıp bayramını sağlıklı günlerde kutlarız." dedi.

Sivas Numune Hastanesi Başhekimi Emin Ertan Temizöz ise "Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz, hemşireler haftamızı kutlamak için geldiniz, beraber servislerimizi gezdik, hemşirelerimizi ziyaret ettik, hemşireler haftasını kutladık. Bu özel günde bizleri unutmadığınız için bu duyarlı davranışınızdan dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum." dedi.

Medicana Sivas hastanesi başhemşiresi Fatma Yıldız Yazıcılar ise "Belediye Başkanımıza bu nazik hareketinden dolayı teşekkür ediyoruz. Bu süreçte fedakarca hizmet veren hiçbir emeğini esirgemeyen gece gündüz hastaneden çıkmayan tüm meslektaşlarıma teşekkür ediyorum tüm sağlık çalışanlarımızın hemşireler günü kutlu olsun." ifadesinin kullandı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi müdürü Gülseren Karabey ise tüm hemşirelerin '12 Mayıs Hemşireler Günü'nü kutlayarak bu anlamlı günde fedakarca çalışan sağlık çalışanlarını unutmayan Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'e teşekkür etti. - SİVAS

Kaynak: İHA