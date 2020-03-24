Başkan Bilgin, görüşmelerini görüntülü gerçekleştirecek
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Hilmi Bilgin, Sivas, Yerel

Başkan Bilgin, görüşmelerini görüntülü gerçekleştirecek

- Başkan Bilgin, görüşmelerini görüntülü gerçekleştirecek Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, koronovirüs önlemleri kapsamında sosyal mesafeyi koruyarak vatandaşlarla görüntülü olarak görüşüp sorun ve talepleri dinleyecek Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin aldığı kararla, koronavirüs...

24.03.2020 21:39 | Son Güncelleme: 24.03.2020 21:40
Başkan Bilgin, görüşmelerini görüntülü gerçekleştirecek

- Başkan Bilgin, görüşmelerini görüntülü gerçekleştirecek

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, koronovirüs önlemleri kapsamında sosyal mesafeyi koruyarak vatandaşlarla görüntülü olarak görüşüp sorun ve talepleri dinleyecek

SİVAS - Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin aldığı kararla, koronavirüs tedbirleri kapsamında geliştirilen sosyal mesafeyi koruma kampanyasına destek verdi. Kamu kurumları başta olmak üzere şehir genelindeki tüm bölgelerde dezenfekte çalışmalarını sürdüren ve işlemlerini online ortama taşıyan Sivas Belediyesi, koronavirüs tedbirlerine bir yenisini daha ekledi. Sosyal mesafenin korunması gereken bu süreçte, vatandaşlarla olan iletişimin kopmaması adına Belediye Başkanından randevu talebinde bulunan Sivaslılar için görüntülü konuşma uygulaması başlatılıyor. Konuyla Sivas Belediyesinden yapılan açıklamada, "Bu kapsamda 444 58 44 numaralı çağrı merkezimizden randevu talebini ileten Sivaslılara geri dönüş yapılarak Başkan Bilgin ile görüşmesi sağlanacak. Ayrıca Bilgin, belirli zamanlarda sosyal platformlardan canlı yayınlar yaparak Sivaslılar ile sohbet etme fırsatı bulacak" dendi.

Konu hakkında değerlendirme yapan Bilgin, "Halkımızın sağlığı için 7-24 esasına dayalı olarak çalışıyoruz. Bu günlerde en önemli tedbir evde kalmaktır. Süreç boyunca sizlerle olan muhabbet ve iletişimimizi kesmemek adına teknolojik imkanlardan faydalanacağız. Gerek görüntülü, gerekse sosyal medya üzerinden görüşmelerimizi sürdüreceğiz. Evde kal Sivas, evde kal Türkiye." şeklinde konuştu.

Başkan Bilgin, görüşmelerini görüntülü gerçekleştirecek

Kaynak: İHA

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Başkan Bilgin, görüşmelerini görüntülü gerçekleştirecek

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