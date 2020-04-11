Başkan Bilgin, gazetecilere maske ve dezenfektan dağıttı
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Hilmi Bilgin, Sivas, Güncel

Başkan Bilgin, gazetecilere maske ve dezenfektan dağıttı

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, kentte görev yapan basın mensuplarına, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgını nedeniyle maske ve dezenfektandan oluşan set dağıttı.

11.04.2020 10:36 | Son Güncelleme: 11.04.2020 10:42
Başkan Bilgin, gazetecilere maske ve dezenfektan dağıttı

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, kentte görev yapan basın mensuplarına, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgını nedeniyle maske ve dezenfektandan oluşan set dağıttı.

Bilgin, AA muhabire yaptığı açıklamada, tüm dünyanın koronavirüs salgınıyla mücadele ettiğini söyledi.

Basın mensuplarının kar kış demeden her türlü hava ve iklim koşullarıyla gecelerini gündüzlerine katarak çalıştıklarını belirten Bilgin, "Basın mensupları koronavirüsle mücadelede de etkin rol oynuyorlar. Bu süreçte basın mensubu arkadaşlarımıza ne yapabiliriz diye düşündük. En önemli şeyin hijyen ve dezenfeksiyon olduğu için bir paket hazırladık. Bunları basın mensubu arkadaşlara dağıttık." dedi.

Hazırlanan paketler görevliler tarafından basın mensuplarına dağıtıldı.

Kaynak: AA

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