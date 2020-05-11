Başkan Bilgin, "En büyük engel sevgisizliktir"
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Başkan Bilgin, "En büyük engel sevgisizliktir"

Başkan Bilgin,
11.05.2020 15:14 | Son Güncelleme: 11.05.2020 15:14

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Engelliler Haftası dolayısı ile yaptığı açıklamada, Sivas Belediyesi olarak bir gün değil her gün engelli vatandaşların yanında olduklarını söyledi.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Engelliler Haftası dolayısı ile yaptığı açıklamada, Sivas Belediyesi olarak bir gün değil her gün engelli vatandaşların yanında olduklarını söyledi.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, 10-16 Mayıs tarihleri arasında farkındalık oluşturmak için kutlanan Engelliler Haftası dolayısıyla yayınladığı mesajda; "Engelli bireylerin yaşadıkları sorunlar sadece kendilerinin değil; ailelerinin, çevrelerinin, toplumun kısacası tüm insanların ortak sorunudur. Engelsiz bir gelecek için toplumsal farkındalığın ve hassasiyetin artmasını diliyor, Engelliler Haftası'nın bir kutlama haftası değil farkındalık oluşturma günü olduğunu ifade ediyorum. Yalnızca bir gün ya da bir hafta değil her zaman engelli kardeşlerimizin yanındayız. Engelli kardeşlerimizde toplumun bir parçasıdır. Yarınların bizlere ne getireceğini bilemeyiz. Bizler geçmişte olduğu gibi bugünde yarında onların yanında yer aldık almaya da devam edeceğiz. Ülkemizde engellilik alanında 2002 yılından bu yana hak temelli ve bütüncül bir perspektif ile politika, programlar ve projeler üretmeye devam ediyoruz. Engelli bireylerin toplumsal hayata tam ve etkin katılımlarını sağlamak amacıyla sağlıktan bakım hizmetlerine, eğitimden istihdama ve erişilebilirliğe kadar her alanda hizmet sunmaktayız. Dünyada ve ülkemizde engelli sayısı 1 milyarın üzerinde ülkemizde bu sayı yüzde 7'lerde. Bizlerde Sivas Belediyesi olarak bu konuda üstümüze düşeni yapmakla görevli ve gönüllüyüz. Engelli kardeşlerimiz için erişebilir binalar, açık alanlar, özellikle toplu taşıma da gerekli araç ve sistemleri en üst seviyeye çıkardık. AK Parti belediyecilik anlayışıyla gönül belediyeciliğini ön planda tutarak engelli kardeşlerimizin hiç bir talebini geri çevirmedik. Akıllı duraklar, akülü tekerlekli sandalyeler için şarj istasyonları ve en önemlisi de Engelli Eğitim, Kültür Merkezimizle engelli kardeşlerimizin yanlarında olmaya çalışıyoruz. Kültür merkezlerimizde işaret dili, kabartma yazı, bağımsız hareket kursları, EKPSS, dini bilgiler kursu, İŞKUR destekli halkla ilişkiler kursu ve meslek edindirme kurslarına ağırlık vererek kardeşlerimizi iş hayatına kazandırmayı amaçlıyoruz." dedi.

Başkan Bilgin, en büyük engelin sevgisizlik olduğunu belirtip şunları söyledi. "Engelli kardeşlerimiz, spor, sanat, edebiyat, siyaset, eğitim ve iş dünyası da dahil olmak üzere hayatın her alanında tüm topluma örnek olacak işlere imza atmaktadırlar. Bu kardeşlerimizin, zorlukları aşarak elde ettikleri başarılar hepimizi gururlandırmaktadır. Onları teşvik etmek, ihtiyaç duydukları yardım elini uzatmak, sorunlarının çözümünde onlara destek olmak, hayatlarını kolaylaştıracak her adımda yanlarında olmak hepimizin görevidir. Bu manada, Dünya Engelliler Haftası'nda düzenlenen etkinliklerin, onların sorunları hususunda toplumsal duyarlılığın artmasına vesile olmasını diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle bizler inanıyoruz ki; en büyük engel sevgisizliktir. Engelliler Haftası münasebetiyle farkındalıklarımızın ve saygımızın artmasını dileyerek, özel gereksinimli bireylerimizin sağlıklı ve huzurlu bir ömür geçirmelerini diliyor onlara ve fedakar ailelerine sevgi ve saygılarımı iletiyorum." - SİVAS

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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