Başkan Bilgin, din görevlilerinin haftasını kutladı
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Başkan Bilgin, din görevlilerinin haftasını kutladı

05.10.2020 14:42 | Son Güncelleme: 05.10.2020 14:45
Başkan Bilgin, din görevlilerinin haftasını kutladı

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, Camiler ve Din Görevlileri haftası nedeniyle Saruhanlı Müftüsü Muhammet Koçak'ı makamında ziyaret ederek, haftasını kutladı.

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, Camiler ve Din Görevlileri haftası nedeniyle Saruhanlı Müftüsü Muhammet Koçak'ı makamında ziyaret ederek, haftasını kutladı.

Başkan Bilgin, ziyarette yaptığı konuşmada, Saruhanlı başta olmak üzere tüm din görevlilerinin "Camiler ve Din Görevlileri" haftasını kutladığını ifade etti. Camilerin dini ve milli değerlerin yaşandığı kutsal mekanlar olduğunu dile getiren Bilgin, bu kapsamda Saruhanlı Belediyesi olarak ibadethanelere gerekli hassasiyeti gösterdiklerini belirterek şunları kaydetti: "Saruhanlı Belediyesi olarak ilçemizdeki camilerin halılarını yıkıyor ve gerekli temizliklerini yapıyoruz. Bakım ve onarım ihtiyacı olan Cami lojmanlarını tadilata aldık. Ayrıca Aydınlar, Bedeller, İstasyon mahallemizdeki caminin bahçesinde kapsamlı bir peyzaj düzenlemesini hayata geçirdik. Görev süremiz boyunca camilerimizin ve din görevlisi kardeşlerimizin her türlü ihtiyaçlarında yanlarında olacağız"

Müftü Koçak ise Camiler ve Din görevlileri haftasının kutlu olmasını temenni ederek, böylesine anlamlı bir haftada din görevlilerini unutmadığı ve camilerde hayata geçirdiği çalışmalarından dolayı Başkan Bilgin'e teşekkür etti. - MANİSA

Başkan Bilgin, din görevlilerinin haftasını kutladı
Başkan Bilgin, din görevlilerinin haftasını kutladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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