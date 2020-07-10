Başkan Bilgin'den Vali Karadeniz'e 'Hayırlı olsun' ziyareti
Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, Manisa'da kısa süre önce göreve başlayan Vali Yaşar Karadeniz'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
10.07.2020 11:23 | Son Güncelleme: 10.07.2020 12:23
Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, Manisa'da kısa süre önce göreve başlayan Vali Yaşar Karadeniz'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Ziyarette Başkan Bilgin, Saruhanlı Belediyesi tarafından yapılan çalışmalarla ilgili Vali Karadeniz'e bilgi verdi.
Vali Karadeniz de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Başkan Bilgin'e teşekkür etti. - MANİSA
Kaynak: İHA