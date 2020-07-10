Başkan Bilgin'den Vali Karadeniz'e 'Hayırlı olsun' ziyareti Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, Manisa'da kısa süre önce göreve başlayan Vali Yaşar Karadeniz'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, Manisa'da kısa süre önce göreve başlayan Vali Yaşar Karadeniz'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette Başkan Bilgin, Saruhanlı Belediyesi tarafından yapılan çalışmalarla ilgili Vali Karadeniz'e bilgi verdi.

Vali Karadeniz de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Başkan Bilgin'e teşekkür etti. - MANİSA

Kaynak: İHA