Başkan Bilgin'den Fenerbahçe maçı öncesi Sivasspor'a moral ziyareti

14.12.2019 16:19 | Son Güncelleme: 14.12.2019 16:24

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, yarın oynanacak olan Fenerbahçe maçı öncesi Sivasspor Kulübü'ne moral ziyaretinde bulundu.



Sivasspor'un destekçisi olan Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin; DG Sivasspor-Fenerbahçe maçı öncesinde Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, yöneticiler, Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve futbolcularla kulüp tesislerinde bir araya geldi.



Sivassporlu futbolculara baklava ikramında bulunan Bilgin, "Takıma tüm vatandaşlarımız gibi biz de inanıyoruz. Bu zorlu müsabakada görev yapan futbolcularımızın 3 puan alacağına inancımız tam. Bununla beraber bizlere bu sene bu sevinci ve gururu yaşattığınız için teşekkür ediyorum" dedi.



DG Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Gerek sizlerin gerekse vatandaşlarımızın desteğini her zaman görüyoruz. Bize verdiğiniz destekler için teşekkür ederiz, takımımız bu yıl çıkışını sürdürüyor" ifadesini kullandı. - SİVAS

Kaynak: İHA