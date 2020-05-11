Başkan Bilgin'den Engelliler Haftası mesajı

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Engelliler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Engelliler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bilgin, mesajında, engelli bireylerin yaşadıkları sorunların sadece kendilerinin değil, ailelerinin, çevrelerinin, toplumun, tüm insanların ortak sorunu olduğunu belirtti.

Engelsiz bir gelecek için toplumsal farkındalığın ve hassasiyetin artmasını temenni eden Bilgin, "Engelli kardeşlerimiz de toplumun bir parçasıdır. Yarınların bizlere ne getireceğini bilemeyiz. Bizler geçmişte olduğu gibi bugün de yarın da onların yanında yer aldık almaya da devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Sivas Belediyesinin engellilere yönelik faaliyetleri hakkında da bilgi veren Bilgin, şunları kaydetti:

"Engelli kardeşlerimiz için erişebilir binalar, açık alanlar, özellikle toplu taşıma da gerekli araç ve sistemleri en üst seviyeye çıkardık. AK Parti belediyecilik anlayışıyla gönül belediyeciliğini ön planda tutarak engelli kardeşlerimizin hiçbir talebini geri çevirmedik. Akıllı duraklar, akülü tekerlekli sandalyeler için şarj istasyonları ve en önemlisi de Engelli Eğitim, Kültür Merkezimiz ile engelli kardeşlerimizin yanlarında olmaya çalışıyoruz. Kültür merkezlerimizde işaret dili, kabartma yazı, bağımsız hareket kursları, EKPSS, dini bilgiler kursu, İŞKUR destekli halkla ilişkiler kursu ve meslek edindirme kurslarına ağırlık vererek kardeşlerimizi iş hayatına kazandırmayı amaçlıyoruz."

Kaynak: AA