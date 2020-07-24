Başkan Bilgin, çalışmaları yerinde inceledi Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, alt ve üst yapı çalışmalarını inceledi.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, alt ve üst yapı çalışmalarını inceledi.

Başkan Bilgin, Alibaba Mahallesi Aşık Veysel Bulvarı'nda süren çalışmaları inceleyerek yetkilerden bilgi aldı.

Vatandaşların talep ettiği hizmetleri hayata geçirmek için çalıştıklarını belirten Bilgin, şunları kaydetti:

"Hemşehrilerimizin 'iyi ki ben bu mahallede yaşıyorum' diyecekleri çalışmaların startını verdik. İnşallah bayramdan 20 gün sonra çalışmaları bitirmiş olacağız. Şehrimizi güzelleştirmeye devam edeceğiz. Bu şehri nasıl daha yaşanılabilir hale getiririz onun derdindeyiz. Her açıdan bu şehirde yaşayan insanları mutlu kılacak çalışmalar yapmaya devam edeceğiz."

Alibaba Mahallesi muhtarı İbrahim Tozkoparan ve Orhangazi Mahallesi muhtarı Dursun Yıldız da yapılan çalışmalardan memnuniyetlerini dile getirerek, Başkan Bilgin ve ekibine teşekkür etti.

Kaynak: AA