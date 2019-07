Başkan Bilgin basın mensupları ile buluştu

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin 24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla Sivas Belediyesi Selçuklu Sosyal Tesisinde düzenlenen kahvaltıda basın mensupları ile bir araya geldi.

24 Temmuz Basın Bayramı ve Gazeteciler günü dolayısı ile basın mensupla ile bir araya gelen Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, basın mensupları ile sohbet ederek öneri ve taleplerini dinledi. Bilgin bu buluşmada yaptığı konuşmasında "24 Temmuz Basın Bayramı ve Gazeteciler günü münasebetiyle sizlerle bir araya gelelim dedik. Bu vesileyle ben toplumu doğru bilgilendiren her türlü manipülasyona karşı, algıya karşı toplumun doğru tarafsız haber alması noktasında gece gündüz demeden fedakarca görev yapan tüm basın çalışanlarımıza basın mensuplarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum ve başarılar diliyorum. Demokrasinin en temel özelliklerinden birisi basının güçlü olması ve toplumu doğru bilgilendirmesidir. Özellikle çağımızda doğru ve yanlış demeden her haberin kolayca ulaşabildiği, toplumu manipüle edebildiği bir ortamda sizler gibi değerli basın mensupları aracılığıyla toplumun her kesimi gerek ülke gündemiyle gerekse şehir gündemiyle ilgili olarak doğru tarafsız ve gerçekçi olarak bilgilendirilmesi çok çok önemlidir. Bizlerde tüm kamu ve kamu kuruluşları başta olmak üzere Sivas Belediyesi olarak bu noktada her zaman basınımızın yanında olduğumuzu ve olacağımızı basınımızın doğru tafrasız ve toplumun doğru haberlerle bilgilendirilmesi noktasında gerekli olan alt yapının hazırlanmasında her zaman sizlerle bir olacağız beraber olacağız." dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA