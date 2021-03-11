Başkan Biçer: "Projelerimiz hız kazanıyor"
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Başkan Biçer: "Projelerimiz hız kazanıyor"

11.03.2021 10:39 | Son Güncelleme: 11.03.2021 10:45
Başkan Biçer:

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Aralık ayında temeli atılan günlük 300 büyükbaş hayvan kesim kapasiteli mezbaha inşaatını Simav Belediye Başkanı Adil Biçer yerinde inceledi.

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Aralık ayında temeli atılan günlük 300 büyükbaş hayvan kesim kapasiteli mezbaha inşaatını Simav Belediye Başkanı Adil Biçer yerinde inceledi.

Başkan Biçer, kapasitesi 50 büyükbaştan 300 büyükbaş hayvana çıkarılarak, 2 bin 500 metrekarelik arsa üzerinde 850 metrekare taban alanlı inşaatına başlanan mezbahanın kısa sürede tamamlanacağı ifade etti. Biçer, "Yapımı devam eden 300 büyükbaş kesim kapasiteli mezbahane inşaatı ve geri dönüşüm toplama merkezinde incelemelerde bulunduk. Üreticimize, çiftçimize ve ilçe ekonomisine hayırlı bir iş olarak hizmet edecek olan tesislerimiz, en kısa zamanda kullanıma hazır hale gelecek" dedi. - KÜTAHYA

Başkan Biçer: 'Projelerimiz hız kazanıyor'
Başkan Biçer: 'Projelerimiz hız kazanıyor'
Başkan Biçer: 'Projelerimiz hız kazanıyor'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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