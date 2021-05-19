Başkan Biçer, İsrail zulmünü kınadı
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Başkan Biçer, İsrail zulmünü kınadı

Başkan Biçer, İsrail zulmünü kınadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kütahya'nın Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, Belediye Meclisi Mayıs ayı oturumunun 1'inci birleşiminde İsrail tarafından Filistinli vatandaşlara yönelik gerçekleştirilen saldırıları kınayıp bir bildiri okudu.

Kütahya'nın Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, Belediye Meclisi Mayıs ayı oturumunun 1'inci birleşiminde İsrail tarafından Filistinli vatandaşlara yönelik gerçekleştirilen saldırıları kınayıp bir bildiri okudu.

Başkan Biçer " Müslümanların ilk kıblesi olan ve tüm İslam aleminin kutsal mabetleri arasında, en başlarda yer alan Mescid-i Aksa tehdit altında. Terörist İsrail, Mübarek Ramazan ayının son günlerinde İslam dünyasının hassasiyetlerine hakaret edercesine Mescid-i Aksa'ya kadın ve çocuk demeden Filistinli kardeşlerimize karşı fütursuzca saldırılara başlamıştır. Mescid-i Aksa'ya ve Filistin halkına karşı yapılan bu alçak saldırıları Simav Belediyesini temsilen, tüm Belediye Meclis üyelerimin huzurunda ilçemin duygularına tercüman olarak şiddetle kınıyor ve lanetliyorum. Hükümetimiz ve devletimiz Azerbaycan'da Dağlık Karabağ'ın asıl ait olduğu sahiplerine teslim edilmesinde izlediği liderlik görevini, bu zülme kayıtsız kalmayıp, bir devlet politikası olarak terör devleti İsrail'in Gazze'de, Batı Şeria'da, Kudüs'te de saldırılarına dur demekte ve kayıtsız kalmamaktadır. Türk - İslam coğrafyasına liderlik yapacak olan devletimiz mazlum Filistin devleti ve halkının ebediyen yanında yer alacak ve destekçisi olarak kalmaya devam edecektir. Mescid-i Aksa'ya yapılan bu saldırıyı tüm İslam coğrafyasına yapılmış kabul ediyoruz. Terör Devleti İsrail, yaptığı zulüm ve işkence ile bir savaş ve insanlık suçu işlemektedir. Bu yüzden İslam ülkelerinin yöneticilerine bir an evvel Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan gibi bir araya gelerek İslam Dünyası'nın haklı davasında ivedi bir şekilde İsrail'e karşı somut adımlar atmaları için çağrıda bulunuyorum. Temennim bölgede biran önce kalıcı barış ve huzurun tesis edilmesidir. Bu saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Kamuoyuna saygıyla bildiririz" dedi. - KÜTAHYA

Başkan Biçer, İsrail zulmünü kınadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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