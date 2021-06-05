Başkan Biçer'e ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Simav Belediye Başkanı Adil Biçer'i makamında ziyaret etti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Simav Belediye Başkanı Adil Biçer'i makamında ziyaret etti.

Başkan Biçer, "Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş'ın yanı sıra, MHP Kütahya İl Başkanı Selçuk Alıç, MHP Simav İlçe Başkanı Bayram Yılmaz ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile Belediye MHP Meclis Üyesi Erdoğan Kılıç, Güney Beldesi'nin MHP'li Belediye Başkanı Ahmet Çavdar'ın da katıldığı ziyaret bizleri onurlandırdı. Ziyaretleri için teşekkür ediyoruz" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı