Başkan Beyoğlu, ziyaret ettiği evde yeni doğan bebeğin kulağına ezan okuyup isim verdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Beyoğlu, ziyaret ettiği evde yeni doğan bebeğin kulağına ezan okuyup isim verdi

Başkan Beyoğlu, ziyaret ettiği evde yeni doğan bebeğin kulağına ezan okuyup isim verdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

AK Partili Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, ev ziyaretleri sırasında ailenin talebi üzerine yeni doğan bebeğin kulağına ezan okuyup dua ederek isim verdi.

AK Partili Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, ev ziyaretleri sırasında ailenin talebi üzerine yeni doğan bebeğin kulağına ezan okuyup dua ederek isim verdi.

Başkan Beyoğlu, "milletimizle gönül buluşmaları gerçekleştiriyoruz" diyerek ifade ettiği ev ziyaretleri sırasında vatandaşların yakın ilgisi ve zaman zaman gelen anlamlı talepleriyle karşılaşıyor. Bu kez de ziyaret ettiği aile tarafından yeni doğan çocuğun kulağına ezan okuyup isim bırakması talep edildi. Fatih Mahallesi'nde ikamet eden Sibel-Maksut Taruk çiftinin iki hafta önce dünyaya gelen çocuğunun kulağına ezan okuyarak hayırlı evlat olması için dua eden Beyoğlu, ailenin isteği üzerine Muhammed Rüzgar ismini verdi. Okunan dualara evde bulunanlar da eşlik ederek Başkan Beyoğlu'na teşekkür etti.

"İsmini aldığı peygamberimizin güzel ahlakı ile nasiplensin"

Bu anlamlı olay sırasında evde renkli görüntüler yaşandı. Bebeği kucağına alarak bir süre seven Beyoğlu, "Halkımızın teveccühü bizi mutlu ediyor. Bugün de ailemizin talebi üzerine bu güzel olaya vesile olduk. Rabbim, başta anne ve babası olmak üzere yüce dinimize, vatanımıza ve milletimize faydalı evlat olarak yetişmesini, ismini aldığı peygamber efendimiz Hazreti Muhammed'in ahlakı ile yaşamasını nasip eder inşallah" dedi.

Ziyarete katılan Başkan Beyoğlu'nun eşi Dürdane Beyoğlu, bebeğin annesine ve ailesine çeşitli hediyeler takdim etti. - DİYARBAKIR

Başkan Beyoğlu, ziyaret ettiği evde yeni doğan bebeğin kulağına ezan okuyup isim verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Ona her şey eşini hatırlatıyor, 93 yaşındaki Kore gazisi eşini söylediği şarkılarla yaşatıyor
Ona her şey eşini hatırlatıyor, 93 yaşındaki Kore gazisi eşini söylediği şarkılarla yaşatıyor
Yanlışlıkla çöpe atılan pırlanta yüzükler için seferber oldular
Yanlışlıkla çöpe atılan pırlanta yüzükler için seferber oldular
41 gündür kayıp olan gencin cansız bedeni okul bahçesindeki trafoda bulundu
41 gündür kayıp olan gencin cansız bedeni okul bahçesindeki trafoda bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Murat Kurum Meral Akşener Fahrettin Koca Devlet Bahçeli
Magazin Şeyma Subaşı Aleyna Tilki Demet Akalın Burcu Biricik
Spor Diego Fatih Terim Serdar Aziz Emre Belözoğlu Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Başkan Beyoğlu, ziyaret ettiği evde yeni doğan bebeğin kulağına ezan okuyup isim verdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.5.2021 12:57:49. #1.16#

title