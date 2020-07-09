Başkan Beyoğlu, vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor
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Başkan Beyoğlu, vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor

Göreve geldiği tarihten bu yana vatandaşlarla kurduğu sıcak ve samimi iletişimle dikkat çeken AK Partili Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, yeni tip korona virüs salgını sürecinde de vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor.

Başkan Beyoğlu, vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor
09.07.2020 12:59 | Son Güncelleme: 09.07.2020 13:09

Göreve geldiği tarihten bu yana vatandaşlarla kurduğu sıcak ve samimi iletişimle dikkat çeken AK Partili Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, yeni tip korona virüs salgını sürecinde de vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, korona virüs salgını nedeniyle riskli grupta bulunan ve bu nedenle dışarı çıkamayan vatandaşların sorunlarını çözmek için farklı bir yöntem uyguluyor. Başkan Beyoğlu, belediyeye gelemeyen vatandaşların ayağına hizmet götürülmesini sağlıyor. Muhtarlar, mahalle temsilcileri ve belediye bünyesinde kurduğu iletişim ekibinin aracılığıyla vatandaşların taleplerini alan Beyoğlu, ayrıca özel cep telefonu hattını da bu iş için vatandaşların hizmetine sundu. Gelen talepler doğrultusunda vatandaşları evlerinde ziyaret eden Beyoğlu, sorun ve taleplerini yerinde dinleyerek imkanlar dahilinde çözümler sunuyor.

En çok kadınlar, yaşlılar ve çocuklar mutlu oluyor

Başkan Beyoğlu, halk arasında takdir toplayan bu yöntemle son olarak Muradiye Mahallesinde ev ziyaretlerinde bulunarak birçok aileye misafir oldu. Sosyal mesafe ve maske kuralından taviz vermeden buluşmalar gerçekleştiren Beyoğlu'nun vatandaşları önemseyen ve değer veren yöntemle ziyaretler gerçekleştirmesi en çok da kadınları, yaşlıları ve çocukları memnun ediyor. Beyoğlu'nu karşılarında gören vatandaşlar, "Salgın nedeniyle hepimiz zor dönemden geçiyoruz. Bizi evlerimizde ziyaret ederek sorunlarımızı dinleyen ve taleplerimize çözüm üretmeye çalışan başkanımızın tutumundan çok memnunuz" dedi.

"Cumhurbaşkanımızın yaptığı çağrının gereğini yerine getiriyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Gönül Seferberliği Başlatıyoruz" mesajını en iyi şekilde uygulamaya çalıştıklarının altını çizen Başkan Beyoğlu, salgın nedeniyle zor günler geçiren vatandaşları ziyaret ederek moral vermeye çalıştıklarını dile getirdi. Beyoğlu, "Cumhurbaşkanımızın çağrısından sonra salgın nedeniyle risk grubunda bulunan vatandaşlarımıza ulaşmak ve dertleriyle dertlenip çözümler üretmek amacıyla bu yöntemi uygun bulduk. Vatandaşlarımız çok memnun kalıyor, kendilerine değer verildiği için mutlu oluyorlar. Bizim hizmet anlayışımızda milleti kendi ayağımıza getirmek yok, tam aksine milletin ayağına gitmek vardır" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Manşet

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