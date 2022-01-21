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Başkan Beyoğlu vatandaş ve esnaf ziyaretlerine devam ediyor

Başkan Beyoğlu vatandaş ve esnaf ziyaretlerine devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Diyarbakır'da, son 49 yılın etkili karı yağarken, AK Partili Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, zorlu iklim koşullarına aldırmadan esnaf ve vatandaş buluşmalarını sürdürdü.

BAĞLAR, DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'da, son 49 yılın etkili karı yağarken, AK Partili Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, zorlu iklim koşullarına aldırmadan esnaf ve vatandaş buluşmalarını sürdürdü.

5 Nisan Mahallesi'ne çıkarma yapan Başkan Beyoğlu, sokak ve caddeleri gezerek vatandaşlarla sohbet etti. Her koşulda milletin emrinde olduklarını belirten Beyoğlu, ev davetinde bulunan vatandaşların olduğunu, notlarını alıp misafirleri olacaklarını ifade etti.

Beyoğlu, kendisine yakın ilgi gösteren vatandaşlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan selamlarını iletti. - DİYARBAKIR

Başkan Beyoğlu vatandaş ve esnaf ziyaretlerine devam ediyor

Başkan Beyoğlu vatandaş ve esnaf ziyaretlerine devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Diyarbakır, Beyoğlu, Bağlar, Esnaf, Yerel, Haber

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