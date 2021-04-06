Başkan Beyoğlu, üçüz bebekleri olan aileyi ziyaret etti
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Başkan Beyoğlu, üçüz bebekleri olan aileyi ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Başkan Beyoğlu, üçüz bebekleri olan aileyi ziyaret etti

AK Partili Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, üçüz bebekleri dünyaya gelen Gündüz ailesini ziyaret etti.

AK Partili Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, üçüz bebekleri dünyaya gelen Gündüz ailesini ziyaret etti.

Bağlar'da üç ay önce dünyaya gelen üçüz bebekler Fatoş-Ferhat Gündüz çiftinin ilk çocukları olarak ailenin mutluluk kaynağı oldu. Erkek çocuğa Fırat, kızlara ise Dicle ve Nehir isimlerini veren aileyi ziyaret eden Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ilettiği aile mensuplarıyla bir süre sohbet etti. İçinde bebekler için temel ihtiyaç ürünlerinin bulunduğu çantaları hediye eden Başkan Beyoğlu, çocukların Allah'ın emaneti ve yuvanın bereketi olduğunu söyleyerek aileye iyi niyet temennilerinde bulundu.

"Her koşulda ailelerimizin yanındayız"

Bugüne kadar ziyaret ettiği birçok ailede üçüz bebek tablosu ile karşılaştığını belirten Başkan Beyoğlu, "Çocuklar, rabbimizin anne ve babalara lütfudur. Aile ziyaretlerimizde bu tür güzel tablolarla sıkça karşılaşıyoruz. Kuşkusuz bundan haz duyuyoruz. Ailelerine, vatana ve millete hayırlı olmalarını diliyoruz. Bu ziyaretlerdeki amacımız gönül hoşluğu oluşturmaktır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletip aynı zamanda ailelerimizin ihtiyaçları olup olmadığını yerinde görerek çam sakızı çoban armağanı misali hediyelerimizi takdim ediyoruz" dedi. - DİYARBAKIR

Başkan Beyoğlu, üçüz bebekleri olan aileyi ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 11:40:22. #1.15#
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