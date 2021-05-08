Başkan Beyoğlu tam kapanmada da ev ziyaretlerini sürdürdü
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Başkan Beyoğlu tam kapanmada da ev ziyaretlerini sürdürdü

Başkan Beyoğlu tam kapanmada da ev ziyaretlerini sürdürdü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

AK Partili Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, tam kapanma nedeniyle evlerinde kalan vatandaşları ziyaret etti.

AK Partili Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, tam kapanma nedeniyle evlerinde kalan vatandaşları ziyaret etti.

Başkan Beyoğlu çat kapı yaptığı ziyaretlerde Alipınar ve Yunus Emre mahallelerinde 1 saat içinde 7 aile ile görüşerek hem kandillerini kutladı hem de sorun ve taleplerini dinledi. Aralarında hasta ve yaşlı vatandaşların da bulunduğu ziyaretler sırasında Başkan Beyoğlu, kendisine aktarılan sorunların çözümü için de belediyenin ilgili birimlerine talimat vererek bu işin takipçisi olacağını kaydetti. Beyoğlu, ziyaretler sırasında ihtiyaç sahibi vatandaşlara ayrıca ayni ve nakdi destek sağladı. Beyoğlu, maske kullanmayan vatandaşlara kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

Ev ziyaretlerine Başkan Beyoğlu'na eşi Dürdane Beyoğlu da eşlik etti. - DİYARBAKIR

Başkan Beyoğlu tam kapanmada da ev ziyaretlerini sürdürdü
Başkan Beyoğlu tam kapanmada da ev ziyaretlerini sürdürdü
Başkan Beyoğlu tam kapanmada da ev ziyaretlerini sürdürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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