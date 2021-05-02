Başkan Beyoğlu, tam kapanma döneminde gönül belediyeciliğine devam ediyor
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Başkan Beyoğlu, tam kapanma döneminde gönül belediyeciliğine devam ediyor

Başkan Beyoğlu, tam kapanma döneminde gönül belediyeciliğine devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

AK Partili Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, İçişleri Bakanlığının genelgesiyle uygulanan tam kapanma sürecinde vatandaşlarla buluşmak için yeni ev ziyaretlerine başladı.

AK Partili Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, İçişleri Bakanlığının genelgesiyle uygulanan tam kapanma sürecinde vatandaşlarla buluşmak için yeni ev ziyaretlerine başladı.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, pandemi nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında eşi Dürdane Beyoğlu ile sokak sokak gezerek vatandaşların evlerine misafir oluyor. Günde ortalama 5 aileyi ziyaret eden Beyoğlu, hem sorun ve taleplerini dinliyor hem ihtiyaçlarını karşılayarak Ramazan ayında yüzlerini güldürüyor. "Gidemediğimiz herkese ulaşmak istiyoruz " diyen Başkan Beyoğlu, bu yolla bir çok sıkıntıyı yerinde tespit edip çözüme kavuşturma imkanı bulduklarını söyledi.

"Birçok sorunu yerinde tespit edip ihtiyaçlarını karşılıyoruz"

Sorumluluklarının arttığını belirten Başkan Beyoğlu, "Bir yandan pandemi süreci diğer yandan içinde bulunduğumuz Ramazan ayı. Haliyle sorumluluğumuz artmış durumda. Hedefimiz bugüne kadar ulaşamadığımız tüm vatandaşlarımıza ulaşmak. Belediye başkanının görevi evvela halka hizmetkar olmaktır. Birçok sorunu yerinde tespit edip ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Mesuliyetimiz ağırdır. Bir vatandaşımızın sorunu varsa çözmek bizim vazifemizdir. Cumhurbaşkanımızın millete olan sevdasından almış olduğumuz manevi güç ile yine kendisinin selamlarını ileterek vatandaşlarımızın evlerine misafir oluyoruz. Kimin ne sorunu varsa birebir şahit olarak ihtiyaçlarını ve taleplerini karşılıyoruz. Halkımız çok nezih bir halktır, bu ziyaretlerimizden memnun kalıyorlar. Bize olan sevgilerini gösterip dua ediyorlar, biz de halkımızı çok seviyoruz. Sosyal ve gönül belediyeciliği ile halkımızın gönlünde yer edinmeye ve dualarına mazhar olmaya devam edeceğiz inşallah" dedi.

Beyoğlu, ziyaretler sırasında çocuklara çeşitli hediyeler takdim edip gösterdiği yakın ilgi ile de dikkat çekiyor. - DİYARBAKIR

Başkan Beyoğlu, tam kapanma döneminde gönül belediyeciliğine devam ediyor
Başkan Beyoğlu, tam kapanma döneminde gönül belediyeciliğine devam ediyor
Başkan Beyoğlu, tam kapanma döneminde gönül belediyeciliğine devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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