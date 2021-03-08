Başkan Beyoğlu: "Son nefesimize kadar Cumhurbaşkanımızın yanındayız"
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Başkan Beyoğlu: "Son nefesimize kadar Cumhurbaşkanımızın yanındayız"

08.03.2021 12:42 | Son Güncelleme: 08.03.2021 12:47
Başkan Beyoğlu:

ABD'nin New York kentinde reklam panolarına "Stop Erdogan" (Erdoğan'ı durdurun) afişi asılmasına sert tepki gösteren Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Diyarbakır'da belediye hizmet binalarına "Erdoğan'ı seviyoruz" afişi astı.

ABD'nin New York kentinde reklam panolarına "Stop Erdogan" (Erdoğan'ı durdurun) afişi asılmasına sert tepki gösteren Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Diyarbakır'da belediye hizmet binalarına "Erdoğan'ı seviyoruz" afişi astı.

ABD'nin New York kentinde reklam panolarına "Stop Erdogan" (Erdoğan'ı durdurun) afişi asılmasına sert tepki gösteren Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, belediyenin hizmet binalarına "Love Erdoğan "(Erdoğan'ı Seviyoruz ) afişleri aşarak bir grup FETÖ'cü tarafından yapıldığı ifade edilen provokasyona Diyarbakır'dan anlamlı cevap verdi. Başkan Beyoğlu, son nefeslerine kadar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olduklarını iç ve dış ihanet odaklarının asla başarılı olamayacağını söyledi. Beyoğlu, "Bu ihanet odaklarının tek derdi, onların kirli emel ve ittifaklarına karşı mazlumların yanında yer alarak dik duruş sergileyen liderimiz sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı saf dışı bırakıp Türkiye'mizi çökertmektir. Ama boşuna hevesleniyorlar. Aziz milletimiz ve bizler her şeyin farkındayız. Onlar saldırdıkça bizler daha çok kenetleneceğiz" dedi. - DİYARBAKIR

Başkan Beyoğlu: 'Son nefesimize kadar Cumhurbaşkanımızın yanındayız'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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