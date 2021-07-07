Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu, epilepsi hastası çocuğu ziyaret etti

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, epilepsi hastası 13 yaşındaki Rodin Alsak'ı ziyaret etti.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, epilepsi hastası 13 yaşındaki Rodin Alsak'ı ziyaret etti.

Bağlar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ziyarette Başkan Beyoğlu, Alsak'a tekerlekli sandalye hediye etti.

Anne Yeter Alsak, eşinin 6 ay önce vefat ettiğini, oğlunun hastalığı nedeniyle yürüyemediğini söyledi.

Tekerlekli sandalye için teşekkür eden Alsak, "Yavrumuzun yüzünü güldürdünüz. Allah da sizin yüzünüzü hep güldürsün ve daha güzel hizmetler nasip etsin." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin