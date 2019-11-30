Başkan Beyoğlu patlama meydana gelen sebze ve meyve halinde incelemelerde bulundu

30.11.2019 14:33 | Son Güncelleme: 30.11.2019 14:38

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, dün akşam saatlerinde yaşanan patlama sonucu bir esnafın hayatını kaybettiği ve iki kişinin de yaralandığı sebze ve meyve halinde incelemelerde bulundu.



Sebze ve meyve halindeki esnafla görüşerek geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Beyoğlu, çevrede hissedilen ve paniğe yol açan patlama ile ilgili bilgi alarak oluşan zararın karşılanması ve gerekli tedbirlerin alınması için belediyenin birimlerine talimat verdi. Olaydan büyük üzüntü duyduklarını belirten Beyoğlu, "Hayatını kaybeden kardeşimize Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize de hayırlı şifalar diliyorum. Büyük üzüntü duyduk. Sebze ve meyve halimizin esnafına büyük geçmiş olsun. Patlamaya ilişkin soruşturma ve araştırma ilgili kurumlar tarafından yapılıyor. Belediye olarak üzerimize düşeni yerine getirerek vatandaşlarımızın zararının giderilmesi için gereken ne varsa yapacağız ve tüm tedbirleri alacağız" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA