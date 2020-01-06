Başkan Beyoğlu'ndan yeni yılın ilk haftasında ziyaret rekoru

06.01.2020 15:48 | Son Güncelleme: 06.01.2020 15:52

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, 2020 yılının ilk haftasında ilçe sınırları içerisinde yer alan 7 mahalleyi ziyaret ederek yüzlerce esnafla bir araya geldi ve 20 aileye misafir oldu.



Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, yeni yılın ilk haftasında ziyaret rekoru kırdı. Göreve 31 Mart'taki yerel seçimlerin ardında başladıktan sonra 9 ayda yaklaşık 80 bin vatandaşla temas ve iletişim kurmayı başaran, kimisi ile belediyede ve kimisi ile de yaşadıkları mahalle ve evlerde ziyaret ederek bir araya gelen Başkan Beyoğlu, bu temposunu 2020 yılının ilk günlerinde de sürdürdü. Vatandaşların sorunlarını yerinde görüp değerli olduklarını hissettirmeyi amaçladıklarını belirterek daha önce böyle bir ilgi görmeyen vatandaşların kendi sokaklarında ve evlerinde görünce çok mutlu olduklarını söyledi. Başkan Beyoğlu, "Araya hiçbir mesafe koymadan milletimizle kucaklaşmaya devam edeceğiz. Hafta içinde akşam saatlerinde mahalle ve sokak turuna, hafta sonunda ise hem gündüz hem gece ziyaretler gerçekleştirerek ilçe sakinleriyle bir araya geliyoruz. Daha önce böyle bir ilgi görmeyen hemşerilerimiz bizi kendi sokaklarında ve evlerinde görünce çok mutlu oluyor. Haliyle biz de mutlu oluyoruz, motivasyonumuz artıyor. Bu işin mesaisi olmaz. Nerede insanımız yaşıyorsa ve sorunlarının çözülmesi gerekiyorsa biz orada olmak zorundayız. Araya hiçbir mesafe koymadan milletimizle kucaklaşmaya devam edeceğiz" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA