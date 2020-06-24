Başkan Beyoğlu'ndan sosyal sorumluluk projelerine destek sağlayan esnafa teşekkür plaketi
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Başkan Beyoğlu'ndan sosyal sorumluluk projelerine destek sağlayan esnafa teşekkür plaketi

Bağlar Belediyesi'nin ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik gerçekleştirdiği ve geçen yıl 6 binden fazla öğrenciye giyim desteği sağladığı sosyal sorumluluk projesine katkıda bulunan esnafa plaket takdim edildi.

Başkan Beyoğlu'ndan sosyal sorumluluk projelerine destek sağlayan esnafa teşekkür plaketi
24.06.2020 16:37 | Son Güncelleme: 24.06.2020 16:40

Bağlar Belediyesi'nin ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik gerçekleştirdiği ve geçen yıl 6 binden fazla öğrenciye giyim desteği sağladığı sosyal sorumluluk projesine katkıda bulunan esnafa plaket takdim edildi.

Beyoğlu, AK Parti Bağlar İlçe Başkanı Erkan Gezer ile örnek davranışlarıyla takdir toplayan esnafı ziyaret etti.

Sur ilçesindeki Balıkçılarbaşı bölgesinde bulunan esnaf Feridun Kaplan ve Hüseyin Bozdağ'a anlamlı davranışlarından dolayı teşekkür etme gereği duyduklarını belirten Beyoğlu, plaket ve hijyen seti takdim etti.

Beyoğlu, her iki iş yerinde de vatandaşlar ve iş yeri sahipleriyle sohbet etti.

"Sosyal dayanışma hem dinimizin emri hem de kültürümüzün bir yansımasıdır." diyen Beyoğlu, belediye olarak ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik gerçekleştirdikleri sosyal sorumluluk projelerine giyim ve ayakkabı desteğiyle katkıda bulunan esnafın sergilediği tutumun toplumsal dayanışmanın en güzel örneğini oluşturduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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