Başkan Beyoğlu'ndan örnek oturma düzeniyle takdir toplayan kadınlara hediye Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, sosyal mesafeli oturma düzenleriyle takdir toplayarak korona virüs ile mücadele sembol haline gelen kadınlara temel ihtiyaç ürünleri ve dezenfekte paketi hediye etti.

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, sosyal mesafeli oturma düzenleriyle takdir toplayarak korona virüs ile mücadele sembol haline gelen kadınlara temel ihtiyaç ürünleri ve dezenfekte paketi hediye etti.

Bağlar ilçesinde sosyal mesafe kuralına uygun olarak oturan ve çekilen resimleri ile sembol haline gelen kadınlara Başkan Beyoğlu'ndan jest geldi. Salgının etkisini yitirmesi için insanların kurallara uyması gerektiğine dikkat çeken örnek kadınlar, temel ihtiyaç ürünleri ve dezenfekte paketi hediye eden Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'na teşekkür etti. Canlarının sıkıldığını bu yüzden her gün alana gelip sosyal mesafeye dikkat ederek oturduklarını kaydeden kadınlar, kurallara herkesin dikkat etmesi gerektiğini vurguladı.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu tarafından hazırlanıp gönderilen hijyen paketleri belediye ekipleri tarafından kadınlara takdim edildi. Başkan Beyoğlu'nun jesti kadınları duygulandırdı.

"Salgınla mücadelede olması gereken kare budur"

Kadınların örnek tutumunun yeni tip korona virüs ile mücadelede tüm insanlar için ders niteliğinde olduğunu belirten Başkan Beyoğlu, "Bu fotoğrafı gördüğümüzde çok etkilendik. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere tüm kurumları ve imkanlarıyla başarıyla yürütmüş olduğu mücadelede olması gereken tablo bu. Eli öpülesi annelerimizin bu duyarlı davranışı aynı zamanda Diyarbakır'ımız ve Bağlar'ımız için de anlam ifade ediyor. Hem kendilerini tebrik ettik hem de jest niteliğinde hediyeler takdim ettik. Herkes bu kadınlarımız gibi sorumluluk sahibi olursa inşallah bu zor günleri yakın zamanda atlatırız" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA