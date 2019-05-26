Başkan Beyoğlu'ndan engelli vatandaşlara gıda yardımı

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, engelli ve ihtiyaç sahibi ailelere gıda paketi yardımında bulundu.

Kendisinden talep edilen gıda paketlerini ihtiyaç sahibi ailelere ulaştıran Başkan Beyoğlu yüzleri güldürdü. Türkiye Beyazay Derneği Diyarbakır Şube Başkanı Nezihe Kent konu ile ilgili yaptığı açıklamada, engelli gençler ve mağdur olan vatandaşlar için Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'ndan gıda paketi talebinde bulunduklarını söyledi. Kent, "Başkanımız talebimizi kabul ederek şu an için 100 tane mağdur ve engelli vatandaşımıza gıda paketi desteğinde bulundu. Bizleri kırmayarak yapmış olduğu bu yardımdan dolayı Beyazay Derneği olarak kendisine teşekkür ederiz" dedi.

"Engelli kardeşlerimizin daima yanındayım"

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, yapılan bu çalışmayla sosyal belediyecilik anlayışı içerisinde toplumsal dayanışmayı arttırmayı amaçladıklarını söyledi. Başkan Beyoğlu, "Ramazan ayı iyiliklerin daha çok yapıldığı ve yardımın üst seviyede yaşandığı bir aydır. İhtiyaç sahibi ailelerin yanında olmaya devam ediyoruz. Engelli vatandaşlarımız için bizden talep edilen 100 adet gıda paketi yardımında bulunduk. Bayram öncesi yine 100 ihtiyaç sahibine de giysi yardımında bulunacağız. Kapımız herkese daima açıktır, engelli kardeşlerimizin daima yanındayım. Belediye olarak ihtiyaç sahiplerine daha çok ulaşmak için çaba sarf ediyoruz" diye konuştu.

Başkan Beyoğlu gıda dağıtımı sonrası engelli vatandaşların sorunlarını dinledi. Akülü araç ihtiyacı olan 3 kişiye yardım sözü veren Beyoğlu, aküsü bozuk olan engelli araçlarına da akü desteği sunacağını belirtti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA