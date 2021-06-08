Başkan Beyoğlu'ndan Bağlar Belediyespor'a moral yemeği
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Başkan Beyoğlu'ndan Bağlar Belediyespor'a moral yemeği

Başkan Beyoğlu'ndan Bağlar Belediyespor'a moral yemeği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Diyarbakır'ın Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 4. Bölge 3. Grup'ta mücadele edecek olan Bağlar Belediyespor futbol takımı ile moral yemeğinde bir araya geldi.

Diyarbakır'ın Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 4. Bölge 3. Grup'ta mücadele edecek olan Bağlar Belediyespor futbol takımı ile moral yemeğinde bir araya geldi.

Diyarbakır'ın Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Bölgesel Amatör Futbol Ligi'nde yeni sezonun ilk hafta maçında yarın Diyarbakır'da Mardin ekibi Mazıdağı Fosfatspor'la karşılaşacak olan Bağlar Belediyespor'un yönetici, teknik heyet ve futbolcularıyla moral yemeğinde bir araya gelerek önemli mesajlar verdi. Başkan Beyoğlu, sportif başarıdan önce fair play ve centilmenliği önemsediklerine dikkat çekti. Başkan Beyoğlu, "Sporu ve sporcuyu önemseyen bir anlayışa sahip, geleceğe yönelik olarak ciddi tesisleşme çalışmaları yaptık. Takımdan beklentilerim sahada kurumu ve ilçeyi en iyi şekilde temsil etmek. Başarılı olacağınıza yürekten inanıyoruz. Geçen yıllarda bunu kanıtladınız. Önem verdiğimiz bir diğer husus ise fair play ve centilmenlik. Bu ruhu koruyarak örnek olacağınıza olan inancımız da tamdır. Başarılar diliyorum" dedi.

Tutşi ve Üşen'den Başkan Beyoğlu'na teşekkür

Kulüp Başkanı Ferit Tutşi ve Teknik Sorumlu Ekrem Üşen de takıma olan desteğinden dolayı Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'na teşekkür etti. Tutşi, "Bize her zaman ve her konuda destek oldunuz. Bu gücü daima yanımızda hissettik. Size çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Teknik Sorumlu Ekrem Üşen ise, takıma transfer olarak 10 takviye yaptıklarını, oturmuş bir düzenin ve istikrarlı bir yapının olduğunu uzun zamandır beraber çalıştıklarını başarılı bir sezon geçirerek Beyoğlu'nu ve vatandaşları mutlu edecek sonuçlara imza atacaklarını aktardı. - DİYARBAKIR

Başkan Beyoğlu'ndan Bağlar Belediyespor'a moral yemeği
Başkan Beyoğlu'ndan Bağlar Belediyespor'a moral yemeği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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