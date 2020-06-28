Başkan Beyoğlu'na sosyal medyadan destek yağdı
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Başkan Beyoğlu'na sosyal medyadan destek yağdı

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'na vatandaşlar sahip çıkarak sosyal medyadan destek mesajları yağdırdı.

Başkan Beyoğlu'na sosyal medyadan destek yağdı
28.06.2020 14:15 | Son Güncelleme: 28.06.2020 14:32

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'na vatandaşlar sahip çıkarak sosyal medyadan destek mesajları yağdırdı.

PKK'ya yakınlığı ile bilinen bazı yayın organlarında yapılan karalama haberlerinden sonra Bağlar halkıBelediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'na sahip çıkarak destek mesajları yağdırdı. Sosyal medyada hasthag açan vatandaşlar, mesaj yağmurunda bulunarak yapılan hizmetlerden memnun olduklarını, Başkan Beyoğlu'nun da hizmetleri nedeniyle bazı çevreleri ve terör odaklarının hedefinde olduğunu dile getirdi. Paylaşımlara Türkiye'nin bir çok yerinden insanlar destek verdi.

Başkan Beyoğlu açıklama yaparak destek veren herkese teşekkür etti. Başkan Beyoğlu, "Bizler bu kutlu vazifeyi icra ederken, en büyük gücümüz teşkilatlarımız ve her kademede görev alan vefakar yol arkadaşlarımızdır. İlçemizin her kesiminden gördüğümüz güven ve destek çalışma azmimizi ve sorumluluklarımızı arttırmıştır. Desteğinizden ötürü sonsuz teşekkürler" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Manşet

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