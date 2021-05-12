Başkan Beyoğlu, Lice depremi mağdurlarını unutmadı

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, 1975 yılında meydana gelen Lice depreminde zarar gören vatandaşları ikamet ettikleri evlerinde ziyaret etti.

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, 1975 yılında meydana gelen Lice depreminde zarar gören vatandaşları ikamet ettikleri evlerinde ziyaret etti.

AK Partili Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, 1975 yılında meydana gelen Lice depreminde zarar gören vatandaşların ikamet ettiği Bağcılar Mahallesi havaalanı güzergahında Afet Evler bölgesinde Ramazan Bayramı öncesinde ziyaretlerde bulundu. Eşi Dürdane Beyoğlu'nun da katıldığı ziyaretlerde Başkan Beyoğlu, çat kapı usulü ile girdiği evlerde vatandaşların sorun ve taleplerini tek tek dinleyerek bayramlarını kutladı.

Depremzede aileler tarafından sıcak ilgi ile karşılanan Başkan Beyoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ilettiği vatandaşların her zaman ve her koşulda yanında yer alarak sorunlarını çözmeye devam edeceklerini dile getirdi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı