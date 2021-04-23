Başkan Beyoğlu, kısıtlamada da ev ziyaretlerini sürdürüyor
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Başkan Beyoğlu, kısıtlamada da ev ziyaretlerini sürdürüyor

Başkan Beyoğlu, kısıtlamada da ev ziyaretlerini sürdürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

AK Partili Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, vatandaşlara yönelik gönül seferberliğini pandemi nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde de sürdürerek gönülleri fethetmeye devam ediyor.

AK Partili Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, vatandaşlara yönelik gönül seferberliğini pandemi nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde de sürdürerek gönülleri fethetmeye devam ediyor.

Başkan Beyoğlu, 5 Nisan Mahallesi'nde önceden program belirlemeden çat kapı ev ziyaretleri gerçekleştirdi. Başkan Beyoğlu, eşi Durdane Beyoğlu ile birlikte kapısını çaldığı evlerde vatandaşların daveti üzerine misafir oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ilettiği vatandaşların Ramazan ayını tebrik ederek hayır dualarını alan Beyoğlu, sorun ve taleplerini dinlediği ihtiyaç sahibi ailelere desteğini de ifade etti.

Vatandaşların ilgisinden bir hayli memnun kalan Beyoğlu, "Bize her fırsatta kapılarını ve gönülleri açan kıymetli hemşehrilerime teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Beyoğlu'nun her zaman ve her koşulda halkla iç içe olma profilinin kendilerini mutlu ettiğini belirten vatandaşlar da ziyaret ve sorunların çözümü için kendisine teşekkür etti. - DİYARBAKIR

Başkan Beyoğlu, kısıtlamada da ev ziyaretlerini sürdürüyor
Başkan Beyoğlu, kısıtlamada da ev ziyaretlerini sürdürüyor
Başkan Beyoğlu, kısıtlamada da ev ziyaretlerini sürdürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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