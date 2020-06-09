Başkan Beyoğlu karantinada kalan vatandaşları unutmadı
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Başkan Beyoğlu karantinada kalan vatandaşları unutmadı

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, yeni tip korona virüs salgını nedeniyle karantinaya alınan 5 Nisan Mahallesindeki vatandaşların gıda ve temel ihtiyaçlarını karşıladı.

Başkan Beyoğlu karantinada kalan vatandaşları unutmadı
09.06.2020 16:48 | Son Güncelleme: 09.06.2020 16:52

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, yeni tip korona virüs salgını nedeniyle karantinaya alınan 5 Nisan Mahallesindeki vatandaşların gıda ve temel ihtiyaçlarını karşıladı. Belediye ekipleri sebze, meyve ve gıdadan oluşan kolileri ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

AK Partili Bağlar Belediyesi, yeni tip korona virüs salgını ile mücadelede sosyal ve gönül belediyecilik örneklerini sergilemeye devam ediyor. Son zamanlarda vaka sayısının arttığı Bağlar'da karantinaya alınan vatandaşların ihtiyaçlarını Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu karşıladı. Hastalık nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlara ulaşarak taleplerini öğrenen Başkan Beyoğlu, daha sonra özel ekip oluşturarak gıda ile sebze ve meyveden oluşan ihtiyaçların vatandaşlara ulaştırılmasını sağladı. Karantinada kalan vatandaşlar belediye ekiplerini karşılarında görünce bu durumdan duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Bağlar Belediye Başkanımıza bizi unutmadığı için çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu da "Karantinada kalan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını kendi imkanlarımızla karşıladık. Sosyal ve gönül belediyeciliği anlayışımızın gereği budur" diye konuştu.

Mahalleye giriş ve çıkışlar yasaklanırken, Bağlar Belediyesi zabıta ekipleri sokak ve caddelerin başında nöbet tutarak kontrolü sağlıyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Manşet

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