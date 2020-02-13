Başkan Beyoğlu kar temizleme çalışmalarında
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Başkan Beyoğlu kar temizleme çalışmalarında

Diyarbakır ve bölgede etkili olan kar yağışından sonra Bağlar Belediyesi tarafından kar temizleme çalışması başlatıldı.

13.02.2020 09:56 | Son Güncelleme: 13.02.2020 09:56
Başkan Beyoğlu kar temizleme çalışmalarında

ve bölgede etkili olan kar yağışından sonra tarafından kar temizleme çalışması başlatıldı.


Belediye ekipleri tarafından yürütülen çalışmalara Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin da katıldı. Çalışmaları inceleyerek ekiplerden bilgi alan Beyoğlu, vatandaşların mağdur olmaması için tüm tedbirleri aldıklarını söyledi. Beyoğlu, "Kentimizde etkili olan yoğun kar yağışının olumsuz etkilerinin vatandaşlarımıza yansımaması için çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Mahallelerimizde başta ana arterler olmak üzere tüm cadde ve sokaklarda kar küreme çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Gerekli tüm tedbirleri almış durumdayız" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA
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