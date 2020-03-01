Başkan Beyoğlu hain saldırıda yaralanan askeri ziyaret etti

01.03.2020 13:48 | Son Güncelleme: 01.03.2020 13:48

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim unsurlarının hain saldırısı sonucu yaralanan astsubay çavuş Muhammed Dal'ı Bismil ilçesindeki baba ocağında ziyaret etti.



Hafta sonunda mahallelerde gerçekleştirdiği vatandaş ve ev ziyaretleriyle dikkat çeken Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Suriye'nin İdlib bölgesinde meydana gelen hain saldırı sonucu hafta sonu bu programları iptal etti. Ayrıca belediyenin gerçekleştirmeyi planladığı sosyal etkinlikler ve programlar da üç gün süreyle ertelendi.



Barışı tesis etmek üzere Suriye'de bulunan Mehmetçiğe yapılan saldırının kendilerini derinden sarstığını belirten Başkan Beyoğlu, "İdlib'de rejim tarafından gerçekleştirilen hain saldırı sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yakınları ve sevenlerine başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun, vatan size minnettardır" dedi.



Hain saldırıda yaralanan Mehmetçiğe ziyaret



Başkan Beyoğlu, İdlib'deki hain saldırıda yaralanan astsubay çavuş Muhammed Dal'ı Bismil ilçesindeki evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Gazi ile yakında ilgilenen Beyoğlu, "Sizlerin kutlu ve kahramanca mücadelesi sayesinde ülkemiz ayakta kalıyor" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA