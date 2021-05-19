Başkan Beyoğlu gençlerle bir araya geldi
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Başkan Beyoğlu gençlerle bir araya geldi

Başkan Beyoğlu gençlerle bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası nedeniyle ilçedeki gençlerle bir araya geldi.

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası nedeniyle ilçedeki gençlerle bir araya geldi.

Bağlar Gençlik Merkezi'nde düzenlenen buluşmada AK partili Bağlar İlçe Belediye Başkanı Beyoğlu, gençlerin yoğun ilgisi ve coşkusu ile karşılandı. Pandemi nedeniyle sosyal mesafe ve maske kuralının uygulandığı buluşmada gençler, Beyoğlu lehine sloganlar attı. Renkli geçen buluşmada Başkan Beyoğlu, gençlere çeşitli hediyeler takdim etti, belediyenin imkanlarının her zaman hizmetlerinde olacağını ifade etti.

Başkan Beyoğlu, Gençlik Haftası nedeniyle Bağlar Belediyesi Kapalı Spor Salonunda düzenlenen etkinliklere de katıldı. Başkan Beyoğlu, eşi Dürdane Beyoğlu ile birlikte katıldığı etkinlikte karşılıklı voleybol oynadı. Beyoğlu, müsabakanın ardında Bağlar Belediyesporlu sporculara spor malzemeleri hediye etti. - DİYARBAKIR

Başkan Beyoğlu gençlerle bir araya geldi
Başkan Beyoğlu gençlerle bir araya geldi
Başkan Beyoğlu gençlerle bir araya geldi
Başkan Beyoğlu gençlerle bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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