Başkan Beyoğlu, ev ziyaretlerine devam ediyor

AK Partili Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Körhat Mahallesi'nde evlerin kapılarını tek tek gezerek sorun ve taleplerini dinledi, ihtiyaç sahibi ailelerin yüzünü güldürdü.

AK Partili Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Körhat Mahallesi'nde evlerin kapılarını tek tek gezerek sorun ve taleplerini dinledi, ihtiyaç sahibi ailelerin yüzünü güldürdü.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, pandemi önlemleri kapsamında uygulanan 'tam kapanma' döneminde alışılagelmişin dışında ev ziyaretlerine imza attı. Eşi Dürdane Beyoğlu ile birlikte Körhat Mahallesi'ne çıkarma yapan Başkan Beyoğlu, evlerin kapılarını tek tek çalarak önce izin istedi, davet üzerine içeri girerek misafir oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletip hal ve hatırlarını soran Başkanı Beyoğlu, ihtiyaç sahibi ailelere ise çeşitli destekler sunarak hayır dualarıyla ayrıldı.

"Gönül köprüsü inşa ediyoruz"

Ziyaretler sırasında yetimleri olan bir aileye misafir olan Beyoğlu, anne ve çocukların tek başına yaşadığı evde dinlediği ailenin hikayesi karşısında duygusal anlar yaşadı. "Hiç bir ayrım gözetmeksizin tüm vatandaşlarımızla gönül köprüsü kuruyoruz" sözleriyle ziyaretlerin önemine dikkat çeken Beyoğlu'na vatandaşlar teşekkür etti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı